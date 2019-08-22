مصنعان روسيان يوقعان عقدا لبناء كاسحات جليد نووية

الجدير بالذكر، أنه جرى في مصنع "البلطيق" بناء كاسحة الجليد الرئيسية "أركتيكا" من المشروع 22220، ويجري بناء الكاسحتين "سيبيريا" و"أورال" وتتواجد جميعها في حوض بناء السفن، وستسلم "سيبيريا" في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أما "أورال" فستُسلم في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2021.
وكاسحات الجليد تؤمن الدور القيادي لروسيا في منطقة القطب الشمالي، وهي قادرةً على التغلب على سماكة ما يقرب من ثلاثة أمتارٍ من الجليد المتراكم لسنواتٍ، ويبلغ عرض كاسحة الجليد من مشروع 22220 - 34 متراً، وطولها – 173.3 متر، و حمولتها 33.5 ألف طن، وعدد أفراد الطاقم – 75 شخصا.
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