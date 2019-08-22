الجزائر... إيداع وزير العدل السابق الحبس المؤقت

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بإيداع وزير العدل حافظ الأختام السابق، الطيب لوح، رهن الحبس المؤقت، بعد سماعه في قضايا فساد؛ حسب ما أفاده التلفزيون العمومي.

الجزائر - الجزائر. التحق اليوم وزير العدل، حافظ الأختام السابق، أحد أقوى رجالات حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بقائمة الوزراء السابقين المتواجدين في سجن الحراش بالعاصمة، حيث قرر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا إيداعه رهن الحبس المؤقت بعد السماع لأقواله في قضايا فساد.

يأتي هذا بعد أن كلّف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد "بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2019 الديوان المركزي لقمع الفساد بفتح تحقيق ابتدائي ضد المسمى لوح الطيب، وزير العدل حافظ الأختام سابقا، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد".

ويقبع في سجن الحراش مجموعة كبيرة من وزراء نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، يتقدمهم الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وزيرا التضامن والشباب السابقين سعيد بركات وجمال ولد عباس، وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان، وزير الصانعة السابق يوسف يوسفي، فيما وضع وزير المالية السابق كريم جودي ووزير النقل السابق عمار تو تحت الرقابة القضائية، في حين يتواجد وزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب في حالة فرار خارج البلاد.