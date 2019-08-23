الجيش السوري يسيطر على كفرزيتا ولطمين في ريف حماة الشمالي

سيطر الجيش السوري، اليوم الجمعة، على مدينة كفر زيتا وبلدة لطمين في ريف حماة الشمالي، وذلك بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".