مرشح انتخابات الرئاسة التونسية مهدي جمعة: الانتقال السياسي وحده غير كاف ولا بد من الاقتصادي

قال مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية الأسبق، والمرشح لانتخابات الرئاسة التونسية 2019، إن الانتقال السياسي وحده غير كاف، ولا بد أن يقترن بالانتقال الاقتصادي.

وأضاف جمعة في حواره مع "سبوتنيك"، سينشر لاحقا قائلا "منذ فترة طويلة ونحن ننادي بضرورة الانتقال الاقتصادي، خاصة أن الانتقال السياسي وحده غير كافي، كما أن الديمقراطية تفقد معناها إذا لم توجه إلى الشعب وتنعكس عليهم بشكل واضح.

وأضاف جمعة: "الرؤية الاقتصادية لتونس واضحة، نحن نؤمن بتونس بلد منفتح، فيه تحرير المبادرة والتشجيع، بحيث تكون الدولة داعمة وتسخر كافة الإمكانيات وتوفر المناخ من أجل شبابها الذي يقوم بالمبادرة والاستثمار والإبداع والعمل بكل حرية، والعمل على تحويل الإدارة من إدارة الرخص إلى إدارة الفرص.

وأوضح في حواره، أنه مع الانفتاح على الجميع، خاصة أن قوة في تونس تتمثل في الموارد البشرية، وتعلم الرجال والنساء، وهو ما يجعلها تدخل التنافسية العالمية بأريحية كبيرة، كما يعتبر أن الانفتاح فرصة مهمة، مع مراعاة الجانب الاجتماعي لأهميته الكبيرة. نظرا لما عانته تونس من أزمة اقتصادية واجتماعية.

واستطرد قائلا: "نعمل على استعادة روح النسيج الاجتماعي القوي، خاصة أن المصعد الاجتماعي القوي في تونس يساهم الاستقرار والنمو، وتقع مسؤولية رعاية التماسك الاجتماعي على الدولة، بحيث أنها تساعد على الاستثمار والعمل ومنح الفرص، وتفتح الآفاق لكل أبنائها بكل انتماءاتهم الفئوية والجهوية وكل مكونات الشعب التونسي".

وأكد أن تونس لديها من الخبراء والمتعلمين في الداخل والخارج، ما يؤكد أيضا على قدرتها على المنافسة العالمية، وأنه مع الاقتصاد المنفتح المعرفي، بحيث يكون منفتحا على كل التكنولوجيات الحديثة والخدمات في كل الميادين الحديثة.