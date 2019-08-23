إصابة 39 عاملا بحادث تسرب غاز بمصنع في السعودية

تسبب تسرب لغاز "كبريتيد الهيدروجين" في أحد المصانع بمدينة الدمام، شرقي السعودية، اليوم الجمعة، بإصابة 39 عاملا بحالات اختناق.

وقال الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "باشر مدني الدمام حادث تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين في أحد مصانع الحديد، ونتج عن الحادث إصابة 39 من العاملين بالمصنع والمصانع المجاورة بحالات اختناق بسيط".

باشر مدني #الدمام حادث تسرب غاز كبريتد الهيدروجين (H2s) من أحد مصانع الحديد نتج عن الحادث إصابة ٣٩ من العاملين بالمصنع والمصانع المجاوره بإختناق بسيط تم نقلها إلى المستشفى لتقلي العلاج. pic.twitter.com/Vfjrts35a4 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 23, 2019

وقالت الوزارة: "في أحد المصانع بالدمام كان هناك تسرب لغاز كبريتيد الهيدروجين، وهو ما تسبب في اختناق 39 عاملا".

وأضافت الوزارة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.