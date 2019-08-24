محافظ شبوة يصدر توجيهات إلى الجيش اليمني بعد السيطرة على مدينة عتق

أكد محافظ شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو، أن قوات الأمن اليمنية تعمل على بسط الأمن في مدينة "عتق" والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد صالح، اليوم السبت، على "ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح، موجه رسالة إلى رجال الجيش اليمني والأمن بحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة".

نوجه رجال الجيش والأمن إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة وإظهار القيم الأصيلة لأبناء محافظة شبوة وحسن التعامل واشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح . — محمد صالح بن عديو (@adeow2018) August 24, 2019

​وتأتي توجيهات المحافظ بعد أن سقطت 3 معسكرات لقوات النخبة تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية، وذلك حسب قناة "العربية".

وأفادت مصادر عسكرية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، أن القوات الحكومية بعد أن أحكمت سيطرتها الكاملة على المدينة اتجهت للسيطرة على المنافذ والطرق الرابطة بين عتق ومراكز الإمداد المحتملة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي، وتحديدا قطع الطرق المؤدية إلى معسكر العلم باتجاه منطقة بلحاف الساحلية جنوب شرق عتق.

وأوضحت المصادر أن "قوات النخبة خسرت خلال مواجهات اليومين الماضيين كافة مواقع تمركزها في مدينة عتق والمناطق المحيطة بها، وتمت السيطرة على ثلاثة معسكرات تابعة لها، هي معسكر ثماد الذي يقع شمال شرق المدينة ويبعد عن مركزها بنحو 15 كلم، ومعسكر الشهداء ويقع على بعد 10 كلم من المدينة جهة الشرق، إضافة إلى معسكر مرة الذي أحكمت القوات الحكومية السيطرة عليه صباح السبت".