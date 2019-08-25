مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

قال مصدر خاص لـ"سبوتنيك" إن الطائرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وكانت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان أفادت بسماع دوي انفجار قوي فجر الأحد في الضاحية الجنوبية اللبنانية.

ولاحقا، نقلت "رويترز" عن مسؤول في حزب الله اللبناني، تأكيدا لسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة ف ي الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المسؤول: "سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت"

في نفس السياق، تصدت مضادات الدفاع الجوي السورية أمس لأهداف معادية في سماء دمشق، وتمكنت من إسقاط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها، بحسب مراسل "سبوتنيك" في سوريا.

وأضاف أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أكد أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير.

وكتب نتنياهو على "تويتر"، اليوم السبت: "استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير".