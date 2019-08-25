أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" نقلا عن متحدث عسكري باسم الجماعة إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مطار أبها الدولي"، مشيرا إلى أن "الهجمات استهدفت برج الرقابة فى المطار وكانت الإصابة مباشرة".

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة: سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مطار ابها الدولي — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 25, 2019

وأضاف المتحدث إن الهجمات على المطار تسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار"، لافتا إلى "استمرار العمليات".

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة: تسببت الهجمات على مطار ابها الدولي في تعطيل الملاحة الجوية فى المطار — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 25, 2019

ولم يصدر تأكيد لذلك من السلطات السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.