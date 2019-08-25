نصر الله: المعركة قامت أولا على أكتاف الجيش السوري ورجال المقاومة

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إن المعركة (السلسلة الشرقية والزبداني في ريف دمشق الشرقي) قامت أولاً على "أكتاف الجيش السوري ورجال المقاومة".