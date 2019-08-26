تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية في الأجواء اللبنانية

حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، اليوم الاثنين، في سماء مدينة بعلبك اللبنانية وضواحيها، حسبما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".

وكانت وسائل إعلام محلية لبنانية قد ذكرت، فجر اليوم الإثنين، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن هجوما على الجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" في قوسايا على حدود لبنان مع سوريا.

وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن ٣ غارات إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية – السورية شرقي زحلة، ومن المرجح أن تكون أصابت معسكر الجبهة الشعبية الفلسطينية.

وقال مسؤول من الموقع الفلسطيني، الذي استهدفته ضربات جوية في لبنان، إن طائرات مسيرة من نوع "MK" شنت ثلاث ضربات ولا يوجد جرحى ولكن أضرارا مادية فقط، بحسب رويترز.

يتبع...