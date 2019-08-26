بالفيديو... جنود روس وسوريون بالقرب من النقطة التركية في مورك

أظهر فيديو تداولته وسائل إعلام عددا من الجنود الروس والسوريين في منطقة مورك بالقرب من نقطة المراقبة التركية التي أطبق عليها الجيش السوري الطوق الكامل منذ أيام.

وقال موقع "مراسلون"، إن الجنود الروس والسوريين الذين ظهروا في الفيديو يتواجدون قرب جسر مورك الذي يبعد مسافة 500 متر عن النقطة التركية .

وأشار إلى أن انتشار القوات الروسية والسورية قرب النقطة التركية جاء بعد سيطرة الجيش السوري على كامل ريف حماة الشمالي.

Сотрудники российской военной полиции начали развертывание в 500 метрах от турецкого наблюдательного пункта №9 в районе населенного пункта Мурек. pic.twitter.com/8FV2XMJS7i — SwankyStas (@StasSwanky) August 25, 2019

يذكر أن الجيش السوري أعلن إتمام السيطرة الكاملة على ريف حماة الشمالي الذي تتواجد فيه نقطة المراقبة التركية في مورك، والتي أصبحت مطوقة بالكامل بقوات الجيش السوري، وتم القضاء على التنظيمات المسلحة في المنطقة بالإضافة إلى مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وبعض البلدات الأخرى بجوارها.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد جلسة مباحثات ثنائية غدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد زيارة معرض الطيران الدولي "ماكس-2019".

وقال بيسكوف للصحفيين: "لدى الرئيس يوم حافل غدا. حيث ستجري زيارة رسمية للرئيس التركي أردوغان لمعرض [الطيران الدولي] في جوكوفسك، وبالطبع، سيعقدان مباحثات ثنائية".

وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة التركية، في وقت سابق، بأن أردوغان يعتزم القيام بزيارة إلى روسيا الاتحادية تستمر ليوم واحد".