اليمن... انشقاق قائد بارز في قوات المجلس الانتقالي

أعلن قائد في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، انشقاقه والانضمام إلى قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . قال قائد المنطقة الوسطى في "الحزام الأمني" المقدم علي عوض المحوري، في تسجيل مرئي تناقله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "أعلن انضمامي إلى الشرعية الدستورية تحت مظلة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي".

وأرجع القائد المحوري انشقاقه إلى "الانقلاب الذي حدث في محافظة أبين على الشرعية".

وكانت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي، قد تمكنت الثلاثاء الماضي، من السيطرة على معسكري قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية في مدينة زنجبار (عاصمة أبين) ومديرية خنفر شرقي المحافظة.