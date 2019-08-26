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22:37 26 أغسطس/ أب 2019
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان عمران خان

    ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من عمران خان

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

    ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن ولي العهد بحث، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس الوزراء الباكستاني.

    شوارع خالية في كشمير وسط إجراءات أمنية مشددة
    © REUTERS / DANISH ISMAIL
    كشمير تمنع وفد المعارضة الهندية من زيارة الإقليم وتعيدهم إلى نيودلهي
    وأضافت: "كما أطلع رئيس الوزراء الباكستاني، ولي العهد السعودي على آخر المستجدات في إقليم كشمير".

    يأتي اتصال خان، في خضم التوتر الناتج عن قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للقسم الذي تسيطر عليه في إقليم كشمير المتنازع عليه.

    وأعلنت الحكومة الهندية، في وقت سابق، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في ظل توتر كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.

    كما أعلنت السلطات الهندية في ​كشمير​، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق ​المدارس​ والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين ​نيودلهي​ وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.

    يذكر أن حدة التوتر تصاعدت على جانبي الحدود في كشمير، بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل، وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

    وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    كشمير, باكستان, السعودية, محمد بن سلمان, عمران خان
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