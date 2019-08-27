10 دول تتفوق على الولايات المتحدة... بينها دولة عربية

كشفت وكالة "بلومبيرغ"، أن عشر دول من بينها دولة عربية واحدة، يميل الميزان التجاري لصالحها مع الولايات المتحدة.

ووفقا للوكالة، خسر الميزان التجاري للولايات المتحدة مع هذه الدول خلال العام الماضي بنحو 675 مليار دولار، منها 379 مليار دولار مع الصين.

وكان الميزان التجاري الأمريكي خاسرا في 2018 مع المكسيك بواقع 78 مليار دولار، ومع ألمانيا بواقع 67 مليار دولار.

More than two years after Trump walked away from a regional Asia-Pacific trade agreement, the U.S. and Japan are negotiating a deal of their own https://t.co/uLuiAksKK2 — Bloomberg (@business) August 26, 2019

وأظهرت بيانات "بلومبرغ" أن الميزان التجاري للسعودية رابح مع الولايات المتحدة، حيث تجاوزت صادرات السعودية إلى أمريكا العام الماضي الواردات بنحو 3 مليارات دولار.

وسجل العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة بنهاية العام الماضي أعلى مستوى له في 10 سنوات، رغم فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بشكل واسع على السلع المستوردة.

وجعل الرئيس ترامب مسألة خفض العجز التجاري الأمريكي في صلب أولويات رئاسته، متسببا في اشتعال عدة مواجهات تجارية مع العديد من الدول، أبرزها الصين.