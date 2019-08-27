الحرية والتغيير تسلم رئيس الوزراء السوداني قائمة مرشحيها للوزارات

أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان أن القوى سلمت رئيس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، قائمة مرشحيها للوزارات.

وقالت القيادية بقوى الحرية والتغيير، ميرفت حمد النيل، لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوى إعلان الحرية والتغيير سلمت قائمة مرشحيها للمناصب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، صباح اليوم الثلاثاء".

وأعلن القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حسن عبد العاطي، في تصريح لوكالة سبوتنيك أمس الاثنين، أن القوى انتهت من تحديد أسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية في حكومة حمدوك.

وقال عبد العاطي، "رشحنا لكل وزارة 3 أسماء، وسيقوم رئيس مجلس الوزراء باختيار الأفضل لكل وزارة، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، سيتم تحديد وزيريهما من قبل الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة".

ورجح القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير انتهاء رئيس مجلس الوزراء من اختيار الوزراء خلال أسبوع في حالة تسلم قائمة الأسماء يوم الثلاثاء.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي قد وقعا في الخرطوم، الأسبوع الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.