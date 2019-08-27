بوتين: روسيا وتركيا تعملان على الحفاظ على وحدة سوريا ومن المستحيل تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وتركيا تؤيدان السلامة الإقليمية لسوريا، مشيرا إلى أنه من غير المقبول تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ.