Widgets Magazine
تسجيل
18:26 27 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يتوجه إلى العاصمة طرابلس

    وزير الداخلية الليبي الأسبق: كل القبائل الليبية تدعم الجيش الوطني لتحرير طرابلس

    © REUTERS / REUTERS TV
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا، وزير الداخلية الأسبق، اللواء صالح رجب المسماري، أن جميع القبائل الليبية تدعم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في تحرير العاصمة طرابلس.

    بنغازي - سبوتنيك. واتهم رجب المسماري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، تركيا وقطر ودول أخرى لم يسمها، بإطالة أمد الأزمة عبر دعمهم ما وصفه بـ"الميليشيات" التي تحارب الجيش.

    وقال "تابعتم مواقف القبائل الليبية كالزنتان وترهونة، وتصريحات قياداتها وبياناتهم حول دعمهم للجيش الليبي. كل القبائل ومكونات المجتمع الليبي مع الجيش، ما عدا طرابلس وجزء من الزاوية فهذه المناطق واقعة تحت أيادي أبوعبيدة وعبد الحكيم بلحاج واغنيوه (الكلكلي) وهما من قادة الميليشيات في طرابلس".

    قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى طرابلس
    وأضاف "القبائل التي تملك الموقف ولديها إمكانية الإعلان عن دعمها وليست واقعة تحت الحصار ولا الخوف والسطوة وحتى من آن لأخر يبرز أحد مشايخ القبائل أو أحد الضابط من أي قبيلة لكن يتم اعتقاله أو قتله، هناك حملات اعتقالات وقتل الأبرياء من قبل الإرهابيين وكل من يدعم الجيش يقومون بقتله أو اعتقاله".

    وتابع رجب المسماري، الذي شغل منصب وزير الداخلية لفترة خلال فترة حكم القذافي: "كل قبائل الغرب الليبي في صرمان والزنتان وورشفانة ورفلة وقبائل الجنوب جميعهم مع الجيش لان أولادهم من ضمن المنتسبين في قوات الجيش الوطني الليبي".

    وحول التواصل مع هذه القبائل قال المسماري: "نعم لدينا تواصل معها، ونعقد لقاءات، وهدفنا واحد وكل القبائل هدفها استعادة ليبيا، فأبناء هذه القبائل يحاربون الإرهاب مع الجيش الوطني الليبي، وارتقى منهم شهداء في جميع المناطق".

    واستطرد رجب المسماري قائلا "لكن هناك مشكلة في مدينة مرزق جنوب البلاد مع جماعات تشاديين، وليسوا من قبائل التبو الليبيين فالتبو قاتلوا صفا واحدا مع قوات الجيش الليبي في بنغازي ضد الإرهابيين ويقاتلون لآن مع الجيش الليبي في طرابلس وكذلك الطوارق"، موضحا أن "هناك بيع وشراء وهناك من يبيع نفسه من أجل المال، والأموال يتم ضخها من قطر وتركيا ومال يسرق من البنك المركزي في طرابلس ويوزع على الإرهابيين الذين قتلوا الليبيين ودمروا البنية التحتية للبلاد، وسوف يستمرون في القتال إلى أن يتم القبض عليهم أو قتلهم".

    وأضاف "نعرف أماكن هؤلاء المجرمين، ومكانهم خلف القضبان ولن يستسلموا بسهولة لذلك ليس أمام الجيش إلا قتالهم والجيش الآن ليس في الرجمة ولا في بنغازي لكنه على تخوم طرابلس، ويستعد لتحريرها من كل الجماعات المسلحة والمليشيات والمتطرفين، دون عملية واسعة، حتى لا يقتل المواطنين وتتهدم البنايات وتدمر المرافق العامة".

    قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    الجيش الليبي: سلاح الجو يستهدف عدة مواقع في العاصمة طرابلس
    وحول استمرار العمليات العسكرية في طرابلس وتأخر الجيش الليبي في حسم المعركة قال وزير الداخلية الليبي الأسبق "لن تتأخر العمليات العسكرية في طرابلس، وأظن أنها لا تتأخر أكثر من هذا الوقت مهما حدث ولن تستطيع أي قوة من تركيا أو قطر أو من أي جهة أخرى الحيلولة دون دخول جيش ليبيا لعاصمة الوطن".

    وتابع "الذين يطيلون أمد الأزمة في ليبيا هم القطريين والأتراك، أما الجيش يستطيع خلال ساعتين أو ثلاثة أن يدخل طرابلس، لكن الجيش يحسب في حساب الكثافة السكانية والمرافق والمباني ولا يريد أن يقع في فخ التدمير، الذي حصل في بنغازي بسبب تمركز الإرهابيين في البنايات السكنية، لذلك اضطرت قوات الجيش الليبي إلى التعامل معهم بقوة لإخراجهم من بين المواطنين".

    وانتقد المسماري ما يردده البعض من أن الجيش الوطني الليبي يريد الاستيلاء على العاصمة واحتلالها"، مشددا على أن ذلك "محض افتراء".

    وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل / نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وبين قوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

    وأمس الاثنين شنّ سلاح الجو التابع للجيش الوطني، غارات مكثفة على مواقع تابعة لقوات الوفاق في منطقة الهيرة. وفق ما أعلنته شعبة الإعلام الحربي للكتيبة 111 غريان.

    وأكدت الشعبة تقدم قوات الجيش بمحور وادي الربيع، والسيطرة على مراصد ونقاط جديدة، بعد اشتداد المعارك في عدّة محاور جنوب العاصمة.

    انظر أيضا:

    ليبيا… منظمة حقوقية تصدر بيانا بشأن الدعوة لهدنة إنسانية في طرابلس
    ليبيا… حكومة الوفاق تتهم الجيش بقصف مستشفى ميداني جنوب طرابلس
    ليبيا... اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقصف جوي في العاصمة طرابلس 
    حقيقة الخلافات في طرابلس و"المعركة الكبرى".. تطورات عسكرية في ليبيا 
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة سكارليت يوهانسون احتلت المركز الأول في تصنيف فوربس الذي بلغت إيراداتها لعام 2014 قدرها 56 مليون دولار ، بما في ذلك 35 مليون وحدها لمشاركتها في فيلم Avengers: Endgame
    أغنى الممثلات في العالم لعام 2019
    وسائل الإعلام الألمانية: العقوبات ضد التيار الشمالي 2 تهدد أمريكا بالضرر
    العقوبات الأمريكية قد تضر بأمريكا أولا
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك