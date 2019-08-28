"اتصالات مكثفة"... بلد عربي يدخل على الخط لوقف الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"

كشف صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن اتصالات مكثفة تجريها إسرائيل، بمساعدة دولة عربية، لنزع فتيل حرب على الجبهة اللبنانية وقطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري ، قوله إن "القاهرة أجرت اتصالات مكثفة أمس، مع اسرائيل لنزع فتيل حرب قد تندلع في المنطقة".

وقال المصدر إن "نتيجة هذه الاتصالات ليست مطمئنة لمصر التي ترغب بشدة في تهدئة الأجواء الملتهبة، إذ بدا أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تمانع من مواصلة التصعيد على الجبهة اللبنانية أو باتجاه قطاع غزة".

وأوضح المصدر أن "اقتراب الانتخابات لن يمنع إسرائيل من الذهاب لحرب ترى أنها تأخرت مع وكلاء إيران في المنطقة، مما دفع مصر للتدخل بسرعة، فباشرت اتصالاتها عبر قنوات أمنية لوقف انجراف الأوضاع وتثبيت تهدئتها".

ونفذت إسرائيل خلال 24 ساعة 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد.