"الكويت في 400 عام"... هدية للشيخ صباح الأحمد

استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر، بقصر بيان، اليوم الأربعاء، الشيخة انتصار سالم العلي الصباح.

وذكرت وكالة "كونا" أن الشيخة انتصار سالم أهدت أمير الكويت كتابا حمل عنوان "الكويت في 400 عام".

يشار إلى أن أمير الكويت، استقبل في قصر بيان صباح اليوم الأربعاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والوفد المرافق له.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقل الوفد إلى أمير الكويت رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضمنتا خالص تهانيه بتعافي سموه رعاه الله من العارض الصحي، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.

استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الشيخة انتصار سالم العلي ظهر اليوم في قصر بيان، حيث أهدت سموه كتاب " الكويت في 400 عام".#صباح_الاحمد_الصباح #الكويت pic.twitter.com/Fe9E0LSJUi — المدار نيوز (@almdarnewsq8) August 28, 2019

​​وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.