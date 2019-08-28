"الكويت في 400 عام"... هدية للشيخ صباح الأحمد

وذكرت وكالة "كونا" أن الشيخة انتصار سالم أهدت أمير الكويت كتابا حمل عنوان "الكويت في 400 عام".
وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقل الوفد إلى أمير الكويت رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضمنتا خالص تهانيه بتعافي سموه رعاه الله من العارض الصحي، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.
وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.
استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الشيخة انتصار سالم العلي ظهر اليوم في قصر بيان، حيث أهدت سموه كتاب " الكويت في 400 عام".#صباح_الاحمد_الصباح #الكويت pic.twitter.com/Fe9E0LSJUi
— المدار نيوز (@almdarnewsq8) August 28, 2019
وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.
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