البحرين... السجن لـ9 أشخاص متهمين بممارسة وتمويل أنشطة إرهابية

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أحكاما بالسجن على 9 متهمين بممارسة وتمويل أنشطة إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، تصريحات بأن "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الأربعاء، على تسعة متهمين في وقائع تسلم و نقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا لجماعات إرهابية، بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذ لغرض إرهابي"

وأضاف أن النيابة وجهت النيابة للمحكوم عليهم تهم "إخفاء متهمين في جنايات عقوبتها السجن"، مشيرا إلى أنه تمت "معاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ست سنوات والغرامة بمبلغ مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ ألفين دينار لكلاً منهم ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس لمدة ثلاثة أشهر".

يتبع...