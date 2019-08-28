"تغريدة" لوزير خارجية البحرين تثير أزمة مع العراق

وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قد اتهم إيران والتنظيمات الموالية لها، بشن حرب على عدد من بلدان المنطقة، دون أن يسميها، معتبرا أن ضرب هذه التنظيمات وتدميرها نوع من صنوف الدفاع عن النفس.
وكتب ابن أحمد، على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين، "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم . إنه دفاع عن النفس".
المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد و بكل وضوح حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد اي تهديد او اعتداء . pic.twitter.com/RjE0QVbVlc— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2019
وتابع وزير خارجية البحرين "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد اي تهديد او اعتداء".
يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من شن المقاتلات الإسرائيلية غارات على ما وصفته تل أبيب بـ"أهداف إيرانية" في سوريا، وسقوط طائرتا استطلاع على الضاحية الجنوبية في بيروت، أكد الجيش اللبناني أنهما إسرائيليتين.
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