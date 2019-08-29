مراسل قناة لبنانية يكشف عن فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان (صورة)

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة التقطها مراسل قناة تلفزيونية لبنانية كشفت عن إجراءات غريبة للجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ونشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية علي شعيب صوراً للجيش الاسرائيلي، كشفت أنه يستعين بمجسمات بشرية في آلياته.

خلصنا المزح بموضوع الجيب ✋

هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم !! لأنها تدل عن "غباء وحمق"

لأنكم لم تتعلموا بعد انكم بمواجة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان مايكفي لهزيمتكم !!#انضبوا

وضبوا تماثيلكم .. هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها ✋ pic.twitter.com/0FqVHC0hF9 — علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) August 29, 2019

وعلق على الصورة، قائلا: "خلصنا المزح بموضوع الجيب، هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم !! لأنها تدل عن "غباء وحمق"، لأنكم لم تتعلموا بعد أنكم بمواجهة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان ما يكفي لهزيمتكم!!".

وأضاف، قائلا:"انضبوا وضبوا تماثيلكم، هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها".