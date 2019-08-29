سوريا والقرم توقعان اتفاقية للنقل البحري والتعاون التجاري

عقد وفد جمهورية شبه جزيرة القرم برئاسة نائب رئيس وزراء القرم غيورغي مرادوف ووزير النقل السوري علي حمود، اليوم الخميس، اجتماعا في إطار زيارة وفد القرم إلى معرض دمشق الدولي بدورته 61 في دمشق.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير حركة الملاحة البحرية بين موانئ شبه جزيرة القرم وسوريا.
ويشكل معرض دمشق الدولي الذي يقام منذ العام 1954، أحد أهم الأحداث الاقتصادية في الشرق الأوسط بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية. وتمكن المعرض من استئناف عمله بعد توقف دام ست سنوات بسبب الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011 .
ويقام المعرض هذا العام في الفترة من 28 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر، حيث جرى تأكيد مشاركة 1500 شركة من 38 دولة على الأقل.
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