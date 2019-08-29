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16:10 29 أغسطس/ أب 2019
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    وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، خلال استلام الطائرة الأولى من عقد شراء 24 طائرة رافال في فرنسا

    وزير دفاع قطر: تعرضنا للتهديد وهذا ما فعلناه حتى نكون مستعدين للمواجهة

    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
    العالم العربي
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    صرح وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، أمس الأربعاء، بأن بلاده تخطت مرحلة الحصار إلى بناء البلد والاهتمام بالكوادر الوطنية فضلا عن التوسع في العلاقات الخارجية.

    وأضاف العطية أن بلاده بسطت أجنحتها شرقا وغربا في علاقاتها مع دول العالم"، وأنها "منفتحة على الحوار غير المشروط مع دول الحصار متى أرادت الأخيرة".

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني
    © Sputnik .
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    جاء ذلك في محاضرة على هامش فعالية مؤتمر "نجاح قطري" المنعقد في الدوحة حاليا، وأضاف العطية خلالها أن "قطر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات".

    ولفت إلى أن قطر تواصل العمل على تطوير مجال التصنيع العسكري "بناءً على التحديات التي تمر بها المنطقة وذلك استعدادا لمواجهة أية مخاطر."

    وقال إن "تعرضنا للتهديد خلال فترة من الفترات ولذلك فقد بدأنا في تطوير أنفسنا وتطوير بلدنا حتى نكون مستعدين لمواجهة أي مخاطر، لكن هدفنا في النهاية هو أمن المنطقة".

    وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

    وقالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.

    واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التي تقول السلطات إنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

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    الكلمات الدلالية:
    دول الحصار, وزارة الدفاع القطرية, قطر
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