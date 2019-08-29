ضاحي خلفان يعلن مفاجأة لأول مرة: الإمارات رفضت قتل الحوثي

تم تداول مقطع فيديو لضاحي خلفان، لقناة "أبو ظبي"، وهو يكشف عن معلومات خطيرة بشأن مقتل الحوثي وقياداته، معلقًا "أن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتلهم في العيد".

ضاحي خلفان يقول أن شيمة #الإمارات لم تسمح لها قتل الحوثي وقياداته في العيد بعد وصول معلومات عن تواجدهم،والسبب "هناك مناسبة"!



يدمرون الأوطان ويخططون وينفذون لإنقلابات في العالم العربي طوال العام، لكن لا يقتلون (عدوهم) في العيد!

الحوثي هو الباب الذي دخلوا منه إلى اليمن ولن يغلقوه؟ pic.twitter.com/8t4hQn1fxy — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) August 28, 2019

وقال خلفان:

إن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتل الحوثي وقياداته في العيد بعد وصول معلومات عن تواجدهم، والسبب أن هناك مناسبة.

وأضاف نائب شرطة دبي السابق، قائلا:

أبت شمية الإمارات أن تضرب الحوثي وقياداته أثناء تحية الحوثيين له خلال العيد، وليعلم الجميع أنه وصلت معلومات عن تواجدهم ولكن لم تفعل الإمارات، حيث لم تقبل شيمة الجندي الإماراتي أو المسؤول الإماراتي ذلك.

وسبق أن قرر ضاحي خلفان التوقف عن التغريد على حسابه عبر "تويتر"، وذلك في قرار مفاجيء.

وكتب خلفان:

سأتوقف عن التغريد عشرة أيام... حتى تلتقط الحدث أنفاسها وتفتح عيونها جيدا... وتعلم أن القاعدة في قلب الحدث... قصدي المعارك.