"قائد التغيير"... كيف احتفل السعوديين بميلاد محمد بن سلمان (صور)

أطلق مواطنون سعوديون وسم "عيد ميلاد محمد بن سلمان" على موقع "تويتر"، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34.

وعبر المغردون عن امتنانهم لولي العهد، الذي "أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية"، فيما وصفه آخرون بـ"قائد التغيير".

#عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان

someone who added to the history of Saudi Arabia a big and

different change

Every year and you are fine sir

every year and you make a change from the best to the best

Inside Saudi Arabia 🇸🇦❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/4LYL4YOnAl — بن فهد ∞ (@ezoohaz) August 30, 2019

ونشر متفاعلون آخرون صورا لولي العهد يرافق والده الملك سلمان بن عبد العزيز في مراحل مختلفة من عمره.

#عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان

Happy birthday to the crown prince Mohammed bin Salman Al Saud🇸🇦. pic.twitter.com/exjP1cYpBM — نورة بنت بريه (@__Mutair) August 31, 2019

​وولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس/أب 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.