"قائد التغيير"... كيف احتفل السعوديين بميلاد محمد بن سلمان (صور)

وعبر المغردون عن امتنانهم لولي العهد، الذي "أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية"، فيما وصفه آخرون بـ"قائد التغيير".
#عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان— بن فهد ∞ (@ezoohaz) August 30, 2019
someone who added to the history of Saudi Arabia a big and
different change
Every year and you are fine sir
every year and you make a change from the best to the best
Inside Saudi Arabia 🇸🇦❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/4LYL4YOnAl
ونشر متفاعلون آخرون صورا لولي العهد يرافق والده الملك سلمان بن عبد العزيز في مراحل مختلفة من عمره.
#عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان— نورة بنت بريه (@__Mutair) August 31, 2019
Happy birthday to the crown prince Mohammed bin Salman Al Saud🇸🇦. pic.twitter.com/exjP1cYpBM
وولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس/أب 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.
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