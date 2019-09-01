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19:08 01 سبتمبر/ أيلول 2019
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    اشتباكات في عدن في جنوب اليمن

    أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

    © REUTERS / Fawaz Salman
    العالم العربي
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    منذ اندلاع الحرب في اليمن في مارس من العام 2015، لم ينقطع الحديث عن اللقاءات السرية والمفاوضات غير المباشرة عن طريق الوسطاء، جزء من تلك الوقائع تأكد صحتها علي يد أصحابها نظرا لطول أمد الحرب، وتغير الأحداث وموازين القوى على الساحة العسكرية والسياسية في اليمن.

    المعادلة العسكرية والسياسية لا يستطيع أحد القول أنها كما كانت في العام 2015، منذ اندلاع الحرب من جانب التحالف العربي كان طيران التحالف يجوب الساحة اليمنية بلا منازع، وأنصار الله وحليفهم المؤتمر الشعبي في ذلك الوقت يتلقون الضربات، ولا يمكنهم الخروج إلا في الليل للقيام بعمليات مداهمة لقوات التحالف التي دخلت تلك المواقع نهارا. تلك كانت الحرب إلى أن تم إسقاط أول طائرة وإطلاق أول صاروخ على الأراضي السعودية والساحل الغربي.

    أنصار الله الحوثيين خلال الانسحاب من ميناء محافظة الحديدة
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
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    كل المفاوضات والوساطات بين الحوثيين والتحالف لم تنجح في وقف الحرب والتي كان آخرها بالسويد برعاية أممية، طالت الحرب وتعددت القوى والكيانات السياسية في الجنوب، وطالت أذرع الحوثيين مناطق كانت محرمة من قبل وأصبح طيرانها المسير يمثل نوع من تكافؤ الرعب مع التحالف، وفي الوقت ذاته اشتعل الصراع بين رفقاء السلاح والسياسة وسالت دماء الشرعية بيد الانتقالي والعكس وهو ما يمثل إنذار حقيقي للرياض بعد انسحاب الإمارات من التحالف "رغم النفي" من جانب أبو ظبي.

    في تلك الآونة تكاثرت الأخبار حول لقاءات سرية سعودية -حوثية، وموافقات أمريكية على ضرورة وقف الحرب، وأشارت تلك الأخبار إلى وساطة دولة خليجية، وتزامن مع تلك التكهنات قرار مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء بتشكيل لجنة للمصالحة السياسية، الأمر الذي ربطه البعض بما أثير حول التوافق الأمريكي السعودي على وقف الحرب والجلوس مع الحوثيين، ما هى حقيقة ما يجري؟ ذا ما نحاول الإجابة عنه في هذا التقرير.

    نفي حكومي

    نفى مصدر في الحكومة اليمنية لـ "سبوتنيك" علمه بوجود أي مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين، مؤكدا أن الحكومة اليمنية هى المعنية بكل الاتفاقات، وأن أي اتفاق يجب أن توقع عليه، لافتا إلى أنه ربما تكون هناك تمهيدات من جهات دولية، تحاول إيجاد سبيل لوقف الحرب التي أصبحت تمثل أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث.

    سرية تامة

    من جانبه قال علي حسين البجيري عضو مجلس الشورى ومؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل لـ"سبوتنيك"، إن الواضح والمؤكد أمامنا هو لقاءات الحوثيين والإماراتيين فقط، أما بالنسبة للسعوديين والحوثيين، هذا الأمر لم يظهر منه ما يدفعنا للحديث عنه.

    وأضاف البجيري "ما نلاحظه أن السعوديين يجرون وراء الحوثيين بكل السبل، وهذا الأمر محاط بسرية تامة ولا تتوفر معلومات موثوقة حول الموضوع".

    المشاط وقرار المصالحة

    وعلى الجانب الآخر قال قال عبد الملك العجري، عضو المكتب السياسي في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك" قرار تشكيل لجنة المصالحة الوطنية خطوة هامة تؤكد حرص القيادة السياسية على السلام وإنهاء الانقسام والانفتاح على مختلف الأطراف اليمنية بما فيها المخدوعين الذين تورطوا مع العدوان.

    مضيفا "القرار بمثابة مد يد السلام لكل المخدوعين للعودة على جادة الصواب، وإعلاء خيار الحوار على خيار الحرب، فقد كشفت أهداف العدوان لكل ذي عينين وأصبح الجميع على قناعة بأن العدوان ينظر لليمن كمصدر خطر ويمارس انتقاماً شاملاً من اليمن واليمنيين بشكل عام، مشيرا إلى أن إصدار قرار المصالحة في هذا التوقيت ينبع من إدراك القيادة  بأن مشكلتنا هي مع دول العدوان وتدخلهم السافر في شؤون بلدنا وليست مع أي مكون يمني".

    شركاء الوطن

    وأكد العجري "نحن ننظر إلى كل المكونات السياسية كشركاء في الوطن، ولا أحد يريد إلغائهم أو إقصائهم، مشكلتنا الأساسية معهم هي قبولهم للانخراط في مشروع دول العدوان التدميري الذي يتخذ من مزعوم مجرد ذريعة لتدمير اليمن وإعادة فرض الوصاية عليه، وإذا كان هناك خلافات أو أي صراع يحل من خلال الحوار، هذه اللجنة ستوفر  قناة ومنبر للتواصل بين الفرقاء المتخاصمين وإجراء حوار (يمني يمني) يعلى المصلحة الوطنية ولا يراعى مصالح الأطراف الخارجية كما يحصل عادة في الوساطات الخارجية أي كانت، والتي تعلي مصالح الرعاة أكثر من مصالح أطراف الصراع المحليين وتخضع لاعتبارات ومصالح خارجية لا علاقة لها بالسلام ولا بمصلحة اليمن".

     قطع الطريق

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن
    FAWAZ SALMAN
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    وأكد عضو المكتب السياسي، أن قرار تشكيل لجنة المصالحة يأتي أيضا من واقع إدراك القيادة السياسية لأهمية التوصل إلى مصالحة وطنية تقطع الطريق على التدخل الخارجي باعتبار أن الخلاف والانقسام الداخلي هو البوابة التي ينفذ منها الخارج للتدخل في شؤون اليمن، ومن شأن نجاح هذه المساعي أن تسحب البساط من تحت أقدام دول العدوان، ونأمل بأن تلقى هذه المبادرة اذانا صاغية من الأطراف التي انخرطت في مشاريع دول العدوان وان تمثل خط للمراجعة واعادة النظر في مواقفهم.

    السعودية تقود العدوان

    بالنسبة للتفاوض مع السعودية والأمريكان والجلوس معهم للتفاوض نحن نعتقد أنهم هم الطرف المعني بالتفاوض فهم من يقودون العدوان وذريعه الشرعية ما هى إلا مبرر لحربهم ولا تحتاج لبرهان أكثر من سلوك دول التحالف مع ما يسمى الشرعية وتعمدها إذلالهم وإظهارهم بمظهر التابع الذي لا حول له ولا قوة، وما حدث في الجنوب الأيام الفائتة أكثر ما يحتاج لتفسير، فلم يكفهم منعهم من العودة إلى عدن بل استهدفوا عناصرهم وهم على أبواب عدن في مذبحة مروعة فهم لا يرون منهم إلا مجرد ذريعة لحربهم الخاصة المتعلقة بصراعهم  الجيوسياسي مع إيران ومحور المقاومة بشكل عام.

    خلاف داخلي

    وأوضح العجري "لا ننكر وجود خلاف يمني- يمني ونعتقد أن هذا الخلاف يجب أن يحل بالحوار من خلال تسوية سياسية شاملة، لكن السعودية لا يمكن أن تسمح لمثل هذا الحوار ولهذه التسوية بالنجاح ومشكلتها مع اليمن لم تحل، لذلك نعتقد أن التفاوض يجب أن يتوجه إلى السعودية وأمريكا باعتبارهم الخصم الحقيقي والقائد الفعلي للحرب".

    الحرب على إيران

    وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن "موقفنا منذ البداية أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي في العدوان وتتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عن كل تداعيات العدوان، والجرائم التي يرتكبها طيران تحالف العدوان، وإدارة ترامب بالذات تعتبر تلك الحرب جزء من حربها على إيران ودول وحركات المقاومة التي تتهمها بأنها تقف عقبة أمام كل مشاريعها في المنطقة من اوسلو إلى الشرق الأوسط الجديد والكبير، وصولا إلى صفقة القرن التي يبشر بها صهر ترامب، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار معها باعتبارها جزء من الحرب وتملك الكثير من مفاتيح وقف الحرب العدوانية على اليمن واللقاء معهم ليس بصفتهم وسيط بل خصم".

    الدعوة الأمريكية

    قصف التحالف العربي سجن في اليمن
    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
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    ومضى بقوله "من الطبيعي أن يجري لقاءا وحوار بين الخصوم سواء أمريكا أو السعودية، ورغم موقفنا المبدئي هذا إلا أننا ننظر للدعوات الأمريكية بنوع من الريبة والشك في جديتها ودوافعها سواء انتخابية أو للتخلص من ضغوط الرأي العام أو لإبراء الساحة الأمريكية ونحو ذلك وربما الأسابيع القادمة كفيلة باختبار جدية الولايات المتحدة و صدق دعوتها".

    وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن لقاءات سرية تجري بين الحوثيين والسعودية وأمريكا تمهيدا للتوصل إلى وقف الحرب وإحلال السلام بعدما غاب أفق الانتصار العسكري عن التحالف الذي بدأ يفقد الكثير من عناصر قوته بخروج الإمارات والخلافات في الجنوب ورحيل البشير وما قد تتخذه الحكومة السودانية من قرارات بشأن سحب قواتها من اليمن.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, أنصار الله, اليمن
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