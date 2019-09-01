بعد تبادل إطلاق نار بين إسرائيل و"حزب الله"... الأردن يحذر من التصعيد

دعا الأردن إلى احترام السيادة اللبنانية، وحذر من التصعيد بعد تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.

عمان- سبوتنيك. ونسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية للوزير أيمن الصفدي القول، خلال استقباله وزيرة خارجية السويد، مارغوت والستروم، اليوم الأحد 1 سبتمبر/ أيلول: "تابعنا اليوم بقلق شديد التطورات في لبنان، ونؤكد في المملكة ضرورة احترام القرار الدولي 1701 واحترام سيادة لبنان والحفاظ على أمنه ونحذر من تبعات التصعيد".

وأكد الجيش الإسرائيلي عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده إثر العملية، التي نفذها "حزب الله" اللبناني قرب ثكنة "أفيفيم"، اليوم الأحد، موضحا أن العملية، التي نفذها "حزب الله" كانت متمثلة "بإطلاق ما بين 2 - 3 صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع "أفيفيم" دون وقوع إصابات".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "رد جيش الدفاع على العملية، التي نفذها "حزب الله" اللبناني باستهداف الخلية، التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع بالإضافة إلى إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان، كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى".

وقال "حزب الله" اللبناني، في بيان: "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

وتأتي التوترات بعد ساعات من توعد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بالرد على حادث سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية ببيروت كانتا تحملان المتفجرات، بحسب تصريحه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف في بيان، الخميس الماضي، معلومات وتفاصيل حول ما وصفه بأنه مشروع لتصنيع الصواريخ الدقيقة بمصانع في بيروت تنقل لـ"حزب الله" من إيران عبر الأراضي السورية.