الإمارات... تخفيض أسعار تذاكر الطيران حتى 40%

بدأت شركات الطيران ووكالات السفر في الإمارات العربية المتحدة، بتخفيض أسعار تذاكر الطيران، في إطار التشجيع على السفر مع انتهاء موسم الإجازات وبدء الموسم الدراسي.

وقال خبراء في قطاع السياحة والسفر إن أسعار التذاكر تقل، خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بأغسطس/آب، بحسب صحيفة "البيان".

وذكرت الصحيفة الإماراتية أن شركات الطيران تسعى إلى تأمين الحد الأدنى من الإشغال من خلال طرح العروض المتنوعة، في ظل تراجع الطلب على السفر خلال الفترة الحالية، إذ تستمر فترة العروض حتى شهر ديسمبر/كانون الثاني، ثم حيث الاستعدادات للأعياد وإجازات رأس السنة الميلادية، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على السفر، الأمر الذي يدفع شركات الطيران إلى تجميد العروض.

وقال خبراء إن العديد من شركات الطيران أعادت هيكلة رحلاتها، بما يتناسب مع معادلة العرض والطلب الجديدة، التي تشكلت بعد انتهاء موسم الإجازات.

وأشاروا إلى أن الأسعار التي طرحتها شركات الطيران في الإمارات خلال الفترة الحالية، تعتبر أقل بنسبة تتراوح بين 20 - 40%، مقارنة بأغسطس، ويشمل هذا التراجع، شركات الطيران التجارية والاقتصادية.