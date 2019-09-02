مقطع فيديو يحدث ضجة... ماذا فعل رجل أمام سيارة مشتعلة في السعودية

لكن يقدم أحد المواطنين على فعل وصفه بعض مستخدمو مواقع التواصل بـ "الجنوني" لإنقاذ السيارة المشتعلة.
ويوثق مقطع الفيديو، ما قام به قائد السيارة الشجاع، إذ حاول إبعاد المركبة المحترقة عن المنزل قدر الإمكان باستخدام سيارته.
فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 2, 2019
في عمل بطولي.. قائد مركبة ينقذ أهالي حي سكني بعد أن اندلع حريق بمركبة أمام أحد المنازل ليقوم بإبعادها بسيارته والنيران تشتعل بها. pic.twitter.com/eaYKtX3cC4
ويبرز مقطع الفيديو محاولات قائد السيارة لإبعاد السيارة حتى نجح في ذلك، ولكن تعرضت سيارته لأضرار جسيمة بعد أن طالتها النيران.
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