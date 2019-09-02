مقطع فيديو يحدث ضجة... ماذا فعل رجل أمام سيارة مشتعلة في السعودية

أحدث مقطع فيديو لحادثة في السعودية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، الذي يصور سيارة مشتعلة بجوار أحد المنازل في المملكة.

لكن يقدم أحد المواطنين على فعل وصفه بعض مستخدمو مواقع التواصل بـ "الجنوني" لإنقاذ السيارة المشتعلة.

ويوثق مقطع الفيديو، ما قام به قائد السيارة الشجاع، إذ حاول إبعاد المركبة المحترقة عن المنزل قدر الإمكان باستخدام سيارته.

فيديو:



في عمل بطولي.. قائد مركبة ينقذ أهالي حي سكني بعد أن اندلع حريق بمركبة أمام أحد المنازل ليقوم بإبعادها بسيارته والنيران تشتعل بها. pic.twitter.com/eaYKtX3cC4 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 2, 2019

ويبرز مقطع الفيديو محاولات قائد السيارة لإبعاد السيارة حتى نجح في ذلك، ولكن تعرضت سيارته لأضرار جسيمة بعد أن طالتها النيران.