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17:39 02 سبتمبر/ أيلول 2019
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    ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق

    العراق ينهض بأهم موانئه المدمرة نتيجة الحرب مع إيران... صور

    © Sputnik . General Company for Ports of Iraq
    العالم العربي
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    وصل العراق، بنسب إنجاز متقدمة في النهوض بأحد أهم موانئه القديمة المطلة على مرفئه البحري الوحيد في أقصى الجنوب، بعد نحو39 سنة من التخريب والدمار المتعمد إثر حرب الخليج الأولى التي خاضها النظام السابق، برئاسة صدام حسين، مع إيران مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

    سكك مشروع السماوة - الحلة ، وبغداد
    © Sputnik .
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    ويرتقب ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة، جنوبي العراق، بعد شهور قليلة عودة الحياة إليه من سفر، وسياحة، واستيطان، والذي من المحدد أن يوفر 3 آلاف فرصة عمل، بعد أن كان منكسرا، ووحيدا في عزلة عن باقي موانئ المحافظة الزاخرة بالنشاط التجاري المستمر على مدار الساعة.

    وكشف المدير العام لشركة موانئ العراق، الدكتور صفاء عبد الحسين، في حوار خاص أجرته معه مراسلة "سبوتنيك" في بغداد، عن كيفيه إعادة تمويل ميناء الواصلية، والنسب المتحققة من إعادة ترميمه، وتأهيله، والفوائد التي يعود بها للبلاد، والبصرة.

    وأفاد عبد الحسين، عن كيف يتم تمويل إعادة بناء ميناء الواصلية، بإن المادة ثالثا من العقد المبرم مع شركة المدن للخدمات النفطية الفقرة (1)، نصت على قيام الطرف الثاني، وعلى نفقته الخاصة بإنشاء، وتشغيل، وإدارة رصيف في ميناء الواصلية (رصيف تجاري، ورصيف للمسافرين)، وبالمواصفات الفنية، والمخططات، والتصاميم الهندسية المتفق عليها بين الطرفين.

    وأضاف عبد الحسين، أن مدة التأهيل في الميناء، للعقد (2) سنة من تاريخ المباشرة في التأهيل في 22 تموز/ يوليو، سنة 2018، ومدة العقد 30 سنة تبدأ عند انتهاء أعمال التأهيل.

    وعن نسبة إنجاز إعادة تأهيل الميناء، المتحققة حتى الآن، أعلن عبد الحسين، أنها بلغت 46%، حسب تقرير مدير هيئة الإشراف.

    وأجاب عبد الحسين على ما هي المواد التي يتم تصديرها، واستيرادها عبر الميناء بعد تأهيله؟، قائلا:

    "حسب المادة الرابعة الفقرة 2 من العقد يكون استخدام الميناء متعدد الأغراض للبضائع العامة، والحيوانات، والغلل الطازجة، والنباتات".

    واختتم المدير العام لشركة موانئ العراق، معددا الفوائد التي تعود على البصرة بشكل خاص، والعراق عامة، والطرق، من الميناء وهي:

    "الحفاظ على ضفاف شط العرب من التآكل في هذه المنطقة، وتخفيض الزخم عن ميناء "أبو فلوس"، وعن الموانئ القديمة، والمساعدة في عودة الحياة، والعمران السكاني، وفتح مناطق جديدة للاستيطان، إضافة إلى العوائد المالية لشركة الموانئ من تشغيل الميناء المتروك".

    وكان العراق، قد وضع حجر الأساس لميناء الواصلية، في الرابع من أيار/ مايو العام الماضي 2018، بعقد تشغيل مشترك مع شركة المدن، بحضور وفد دبلوماسي إيراني رفيع المستوى.

    ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق
    © Sputnik . General Company for Ports of Iraq
    ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق

    وصرح وزير النقل العراقي السابق، كاظم الحمامي بعد وضعه حجر الأساس في التاريخ المذكور، للميناء، في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، بإن "هذا المرفأ سيوفر 3000 آلاف فرصة عمل تكون حصراً لأهالي الناحية، فضلا عن الحركة التجارية التي سيلعبها في نقل البضائع بين جمهورية إيران الإسلامية، والجانب العراقي إذ سيخفف كثيرا على منفذ الشلامجة الحدودي".

    وحينها بين الحمامي، أن الشركة التي أبرم العقد معها، ستكون ملزمة بإنشاء منتجع سياحي لأهالي الناحية مجاور للميناء، مع احتواء المرفأ الجديد على العديد من الارصفة لنقل البضائع المتنوعة، والذي سيكون معبرا استراتيجيا بين (البيرة في البصرة، وعبادان جنوب غربي إيران، والمطلتان على شط العرب).

    ومن المحدد أن يتحول ميناء الواصلية الذي تعرض للتدمير، والتخريب المتعمد مع بداية حرب الخليج الأولى بين العراق، وإيران، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، إلى   مرفئ تجاري، وسياحي جميل على ضفاف شط العرب، قبالة مصفى مدينة (عبادان)، بين (السيبة)، و(الدويب)، كما أنه سيوفر قرابة الـ3 آلاف فرصة عمل لأبناء المناطق الريفية القريبة من الموقع.

    الجدير ذكره، أن العراق يمتلك خمسة موانئ تجارية، هي :

    ميناء المعقل الذي يعتبر أقدم موانئ البلاد، وأهمها وعلى مقربة من مركز مدينة البصرة، انشأ من قبل القوات البريطانية، في سنة 1914، وموانئ أم قصر، وخور الزبير، وأبو فلوس، والفاو الكبير الذي يعتبر واحد من أكبر عشرة موانئ في العالم والمطل على الخليج العربي.

    وأعلن وزير النقل العراقي، عبد الله لعيبي، يوم الجمعة 30 آب/أغسطس الماضي، إبرام عقد مع شركة آسيوية، لتنفيذ طريق مدخل ميناء الفاو الكبير الذي يعتبر أحد أكبر موانئ العراق، المطلة على الخليج، والعاشر على مستوى العالم.

    ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق
    © Sputnik . General Company for Ports of Iraq
    ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق

    وكشف الوزير، لعيبي، في بيان تلقته مراسلتنا، الجمعة الماضي، توقيع عقد مشروع إنشاء طريق مدخل ميناء الفاو الكبير، "في البصرة أقصى جنوب البلاد"، مع شركة "دايوو" الكورية لأهميته في استمرار العمل ضمن المرحلة القادمة للمشروع.

    وبين لعيبي، أن المشروع يهدف إلى إنشاء طريق ستراتيجي يربط الميناء من واجهة البحر إلى مدينة البصرة، وثم إلى محافظات البلاد كافة، لافتا إلى أن هذا المشروع ضمن مشاريع البنى التحتية لمشروع ميناء الفاو الكبير.

    وذكرت وزارة النقل في بيانها، أن مشروع ميناء الفاو الكبير يضم مشاريع عدة تتعلق بالبنى التحتية منها الطريق الستراتجي، والمدخل، والطرق الداخلية فضلا عن مشاريع لوجستية، وخدمات.

    ويعتبر ميناء الفاو الكبير الواقع في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، واحد من أكبر الموانئ المطلة على الخليج، والعاشر على مستوى العالم، وتقدر طاقته حسب المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً.

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    العراق -
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