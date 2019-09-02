الحكيم يبحث مع أبو الغيط الاعتداءات الأخيرة على دول المنطقة

صرح وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الإثنين، أنه سيبحث مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط غدا، الاعتداءات الأخيرة على دول المنطقة.

ونشر الحكيم تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها "نستقبل الأمين العام للجامعة العربية غدا في بغداد ونجري مباحثات في وزارة الخارجية".

نستقبل الامين العام للجامعة العربية غدا في #بغداد ونجري مباحثات في وزارة الخارجية وتشمل:

الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل في مقر الجامعة برئاسة العراق

ونبحث التطورات في المنطقة العربية

وسبل خفض حدة التوترات في منطقة الخليج

والاعتدات الاخيرة على دول المنطقة — محمد علي الحكيم (@maalhakim) September 2, 2019

وأشار الحكيم إلى أن "المباحثات ستشمل الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل في مقر الجامعة برئاسة العراق، وبحث التطورات في المنطقة العربية، وسبل خفض حدة التوترات في منطقة الخليج، فضلاً عن الاعتداءات الأخيرة على دول المنطقة".