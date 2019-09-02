الحكيم يبحث مع أبو الغيط الاعتداءات الأخيرة على دول المنطقة

ونشر الحكيم تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها "نستقبل الأمين العام للجامعة العربية غدا في بغداد ونجري مباحثات في وزارة الخارجية".
نستقبل الامين العام للجامعة العربية غدا في #بغداد ونجري مباحثات في وزارة الخارجية وتشمل:— محمد علي الحكيم (@maalhakim) September 2, 2019
الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل في مقر الجامعة برئاسة العراق
ونبحث التطورات في المنطقة العربية
وسبل خفض حدة التوترات في منطقة الخليج
والاعتدات الاخيرة على دول المنطقة
وأشار الحكيم إلى أن "المباحثات ستشمل الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل في مقر الجامعة برئاسة العراق، وبحث التطورات في المنطقة العربية، وسبل خفض حدة التوترات في منطقة الخليج، فضلاً عن الاعتداءات الأخيرة على دول المنطقة".
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