الجيش الإسرائيلي يبعث برسالة قوية إلى جبران باسيل

بعث الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل.

نشر المتحدث الإعلامي للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، بعث من خلالها برسالة إلى جبران باسيل، على خلفية التوتر بين لبنان وإسرائيل.

وقال أدرعي:

إلى معالي وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أنا متأكد أنك سمعت هذا الكلام من نصرالله مرارًا وتكرارًا... آن الأوان لكشف الحقيقة. جاهز تعمل جولة للإعلاميين؟ خلّيك متابعنا.

الغريب أن أدرعي ينشر مجموعة من التغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، تحت عنوان " #فضح_المستور ...#إيران_تورط_لبنان"، التي بدأها الأسبوع الماضي، حينما نشر معلومات تفصيلية عن مشروع "الصواريخ الدقيقة" في لبنان.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني قد خرج في كلمة متلفزة، الأحد الماضي، في المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد الشهداء، قال خلالها:

نشكر الله على توفيقه بالنصر وأشكر المقاومين قادة وأفرادا وهم لمدة 8 أيام، كانوا جاهزين على مدار الساعة في الميدان، على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأوضح نصر الله:

أنه بفضل المجاهدين تحققت الإنجازات وتثبتت المعادلات الرادعة للعدو، موجها شكرا لوسائل الإعلام والمراسلين الميدانيين الذين عرضوا حياتهم للخطر لنقل المجريات على الأرض.