مصر توضح حقيقة انخفاض عدد السفن المارة عبر قناة السويس

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصري توضيحا بشأن شائعات تتردد حول انخفاض عدد السفن العابرة لقناة السويس.

نفى مجلس الوزراء، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" هذه الشائعات القائلة بتراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة مما يهدد إيرادات قناة السويس.

وأوضح المنشور "أن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة غير صحيح، مؤكدا أن القناة تشهد تزايدا ملحوظا في عدد السفن المارة من خلالها، وسوف يظل مسار قناة السويس الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب".

في سياق آخر، كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للموانئ والمنافذ البحرية.

كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

والفريق مهاب مميش تم تعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس بدرجة وزير في 12 أغسطس/ آب 2012، كما تم تعيينه رئيسا للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجانب منصبه كرئيس لهيئة قناة السويس في 30 أبريل/ نيسان 2017.

وتعتبر قناة السويس أسرع ممر مائي يربط بيم آسيا وأوروبا، كما أنها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية الحكومية لمصر.