بالفيديو... حريق ضخم يتلف 100 مركبة في ميناء الشارقة

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن حريقا نشب مساء أمس الثلاثاء في مركب خشبي مخصص للنقل البحري.
من موقع الحدث— حامد الحوسني🇦🇪 UAE (@HamedAlhosani) September 3, 2019
احتراق سفينه في خور الشارقة pic.twitter.com/eMeOvxbBvy
وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق تسبب في احتراق وتلف أكثر من 100 مركبة متنوعة، ولفتت إلى أن فرق إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة تمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أية إصابات.
وقالت الصحيفة إن عمليات التبريد استمرت لساعات، وتم إحالة موضوع الحريق للشرطة لمعرفة أسباب الحريق.
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