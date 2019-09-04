بالفيديو... حريق ضخم يتلف 100 مركبة في ميناء الشارقة

تسبب حريق مركب في ميناء الشارقة في تلف أكثر من 100 مركبة متنوعة.

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن حريقا نشب مساء أمس الثلاثاء في مركب خشبي مخصص للنقل البحري.

من موقع الحدث

احتراق سفينه في خور الشارقة pic.twitter.com/eMeOvxbBvy — حامد الحوسني🇦🇪 UAE (@HamedAlhosani) September 3, 2019

​وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق تسبب في احتراق وتلف أكثر من 100 مركبة متنوعة، ولفتت إلى أن فرق إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة تمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أية إصابات.

وقالت الصحيفة إن عمليات التبريد استمرت لساعات، وتم إحالة موضوع الحريق للشرطة لمعرفة أسباب الحريق.