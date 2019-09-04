إسرائيل تهدد بالهجوم على أهداف تخدم المدنيين داخل لبنان

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "حزب الله" اللبناني، وهدده بمعاودة مهاجمة لبنان مجددا.

أجرى وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حوارا مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم، الأربعاء، هدد فيه حزب الله بمعاودة مهاجمة لبنان مرة ثالثة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن كاتس باعتباره أحد أعضاء المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) يهدد "حزب الله".

חבר הקבינט @Israel_katz ביומן הערב: "אם חזבאללה יתקוף את ישראל מלבנון נתקוף מטרות דואליות, כל דבר שיכול לשרת את חזבאללה ואת האוכלוסייה האזרחית הלבנונית. אם @yairlapid היה מעודכן בהתפתחויות הביטחוניות הוא היה מגיב אחרת"

(צילום: מארק ישראל סלם, פלאש90) pic.twitter.com/1zHVvAFCjJ — גלצ (@GLZRadio) September 4, 2019

وقال يسرائيل كاتس:

إذا هاجم حزب الله إسرائيل من لبنان، سنهاجم أهدافا مزدوجة، أي شئ يمكن أن يخدم حزب الله والسكان المدنيين اللبنانيين.