Widgets Magazine
تسجيل
19:58 04 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج

    "الأعلى للدولة" يناقش مبادرة للحل في ليبيا لا تضمن بقاء مجلس "السراج"

    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال النائب محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن المجلس يناقش رؤية للخروج من الأزمة الحالية استنادا إلى المبادرة السياسية السابقة.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم، أن الرؤية اعتمدت على استكمال النقاشات التي كانت قبل 4 أبريل/ نيسان 2019. 

    وأوضح أن المرحلة السابقة كانت وصلت إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مصغرة للفترة الانتقالية، والذهاب نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

    وأوضح أن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي قد لا تشمل أي من أعضاء المجلس الحالي، إذا توافق مجلس النواب والأعلى للدولة على ذلك. 

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    الأمم المتحدة تحذر من اندلاع "حرب أهلية" في ليبيا
    وفيما يتعلق بموقف أعضاء المجلس الرئاسي الحالي من مدى استجابتهم للرحيل حال التوافق على ذلك، قال معزب: "لقد سمعتها من السراج بشكل شخصي، وقال إن وجوده مرهون بتوافق البرلمان والأعلى للدولة، وأنه حال التوافق على أي سيناريو آخر فإنه لن يمانع الانصياع لما توافقا عليه". 

    وأشار إلى أن المجلس يواصل طرح الرؤية السياسية حتى في ظل استمرار الاشتباكات العسكرية، وأن هناك بعض التحويرات في المبادرة تعرض على البرلمان بعد الانتهاء من الصياغة الأخيرة. 

    وشدد على أن الأعلى للدولة متوافق مع ضرورة الذهاب إلى الحل السياسي. 

    من ناحيته قال عادل كرموس عضو الأعلى للدولة في ليبيا، إن المجلس الرئاسي لم ينجح في مهمته، وأن الأعلى للدولة متوافق على ذلك. 

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأربعاء، أن تعديل المجلس الرئاسي وتخفيض العدد إلى رئيس ونائبين هو أمر متوافق عليه من كافة الأطراف، إلا أن الخلافات تتعلق بالآلية. 

    وأشار أن التعديل المفترض لا يشترط فيه وجود أي من المجلس الحالي أو إقصائهم أيضا، وأن الأمر يخضع للتوافقات، كما تشكل حكومة يتوافق عليها للمرحلة الانتقالية.

    المبعوث الأممي

    على جانب أخر، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إن البعثة تتلقى باستمرار تقارير تفيد بـ"الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين".

    وبحسب "بوابة الوسط"، أضاف سلامة في إحاطته لمجلس الأمن اليوم الاربعاء، أن "المهاجرين يتعرضون للابتزاز والضرب والاتجار في ظروف احتجاز غير إنسانية بما في ذلك الاكتظاظ الشديد ونقص الغذاء والماء".

    وأضاف سلامة: "في أعقاب دعوتي إلى الإغلاق التدريجي لجميع مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين، أصدر وزير الداخلية في 1 أغسطس/ آب أوامره بإغلاق ثلاثة من هذه المراكز وقدمت الأمم المتحدة إلى حكومة الوفاق الوطني خطة طوارئ بشأن الخيارات البديلة لاحتجاز المهاجرين واللاجئين".

    انظر أيضا:

    غسان سلامة: حظر السلاح عن ليبيا لم يكن فعالا منذ بدء معارك طرابلس
    الدفاع والأمن القومي في ليبيا: ميليشيات احتلت مرزق وأعلنتها "سلطنة التبو"
    سلامة يؤكد لأبو الغيط أهمية دور الجامعة العربية لإيجاد حل سياسي في ليبيا
    ارتفاع إيرادات ليبيا من النفط والغاز إلى 2.1 مليار دولار
    50 عاما على "ثورة الفاتح"... القذافي يعود إلى شوارع ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, فايز السراج, مبادرة, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تلاميذ معهد البحرية باسم ناخيموف في مدينة سان بطرسبورغ خلال يوم المعرفة في 1 سبتمبر/ أيلول 2019
    أصغر تلاميذ البحرية الروسية لهذا العام
    إيران تنصح ترامب التوقف عن تقليد هذه شخصية ثانوس
    إيران تنصح ترامب التوقف عن تقليد شخصية "ثانوس"
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك