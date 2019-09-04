شاهد... كيف استقبل عمران خان الجبير وابن زايد

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم في إسلام آباد، محادثات ثلاثية مع شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" التقى الوزيران بمقر رئاسة الوزراء الباكستانية عمران خان، رئيس وزراء باكستان، ونقلا تحيات قيادتي البلدين إلى رئيس وزراء باكستان، وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الوزيران اجتماعاً مع رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال قمر جافيد باجوا، وتم بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأعلنت الحكومة الباكستانية وصول وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إلى إسلام آباد، اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في إقليم كشمير.

وقالت الحكومة إن زيارة الجبير وابن زايد تستغرق يوما واحدا لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وقائد أركان الجيش الفريق أول قمر باجوا، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي، حول سبل تعزيز العلاقات ما بين البلدان الثلاثة، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، والمستجدات على الساحة الكشميرية.

كما أشارت إلى أن الزيارة تأتي بهدف تقوية التنسيق والتعاون في المجالات السياسية، فضلا عن بحث تخفيف حدة التوتر والسعى للتهدئة بين الهند والباكستان إلى جانب الاوضاع في افغانستان.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، على حسابه عبر "تويتر": "وزيرا خارجية الإمارات والسعودية سيصلان باكستان اليوم لبحث هذا الوضع الخطير حول إقليم كشمير، فيما دعا البرلمان الأوروبي أسوة بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، إلى إلغاء حظر التجول في ولاية جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند".

​وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة.