مسؤول مصري يرتدي زي عمال النظافة ويشارك في تجميل الشارع (صور)

وتأتي مشاركة المحافظ أعمال عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة.
وشارك في الحملة الشيخ جمال عواد مدير أوقاف البحر الأحمر، والأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، وعدد من أهالي المنطقة.
🌇 #مشاريع_مصر 🇪🇬|— مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) September 4, 2019
شارك اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بحملة نظافة وتجميل بمنطقة الملاحة 1، حيث ارتدي ملابس عمال النظافة وقام بمشاركتهم في أعمال النظافة، وذلك عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة. pic.twitter.com/32NaTdtB2V
وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، استمع محافظ البحر الأحمر، إلى أهالي منطقة الملاحة 1 حول تطوير المنطقة، ورصف الشوارع ، وتركيب الانترلوك، وزراعة النخيل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مقترحات المواطنين.
وكلف المحافظ، بمضاعفة صناديق القمامة للحفاظ على مستوى النظافة، مناشدا الأهالي بوضع القمامة بالصناديق المخصصة لها، وتجنب وضع أي مخلفات خارج هذه الصناديق، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مع رفع المخلفات يوميا للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للمنطقة.
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