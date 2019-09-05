أمير سعودي: نستطيع تدمير إيران في 8 ساعات 

قال أمير سعودي، إن المملكة يمكنها تدمير إيران في 8 ساعات، مشيرا إلى أن الطائرات، التي تستخدمها إيران، ليس لها دور إلا تزيين الشوارع في القواعد الجوية بالسعودية.

كتب الأمير السعودي عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود، على "تويتر"، اليوم الخميس "السعودية تستطيع تدمير إيران في 8 ساعات، طبعا هذا مقطع من عامان، وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة".

"السعودية تستطيع تدمير #ايران في٨ ساعات"

طبعا هذا مقطع من عامان

أي قبل طائرات ال ف١٥ اس اي وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة.

وما خفي اعظم..

لا توجد اي قوة في العالم تستطيع ان تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمدلله.. pic.twitter.com/dn2WZx3OTB — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) September 4, 2019

وتابع "ما خفي أعظم. لا توجد أي قوة في العالم تستطيع أن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمدلله".

واستشهد الأمير السعودي بتقرير سابق يتحدث عن القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية.

ويقول التقرير، الذي بثته "قناة 24"، على لسان محلل تحدث عن ميزان القوة بين السعودية وإيران: "إن إيران لا تملك مقاتلات تستطيع الوصول إلى المملكة العربية السعودية"، مضيفا: "أحدث ما لديهم طائرات "إف 14"، وهذه نسخة كان يستخدمها سلاح الجو الأمريكي منذ عشرات السنين".

ولفتت الأمير السعودي إلى أن إيران تمتلك طائرات قديمة مثل "الفانتوم 4"، مشيرا إلى أنها لا تعمل، وعدد محدود من طائرات "ميغ 29".