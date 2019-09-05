السودان... حمدوك يعلن تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالبشير

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها.

وأوضح رئيس الوزراء أن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وأكد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

وأشار حمدوك إلى أنه بتشكيل الحكومة تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان تحترم التنوع والاختلاف.

وكشف رئيس الوزراء السوداني، أن أسماء محمد عبدالله ستتولى حقيبة وزارة الخارجية، بينما سيتولى وزارة الدفاع جمال الدين عمر.

يتبع...