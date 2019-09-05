الجيش الليبي يعلن الانتهاء من خطة اقتحام طرابلس وتحديد ساعة الصفر

أعلن اللواء علي القطعاني، آمر اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، أن ساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس قد حددت والقوات المسلحة العربية الليبية جاهزة للتنفيذ المباشر.

وقال "القطعاني" في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القيادة العامة للقوات المسلحة دعمت المحاور بالكامل وحددت المهام وساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، بعد ان وضعت الخطة المحكمة من قبل القائد العام المشير أركان حرب خليفه حفتر للحسم والتأمين بساعة الصفر التي حددها".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل / نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وبين قوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.