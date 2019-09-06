هجوم حاد على دول الخليج العربي بسبب "تقليلها من شأن السودان" يثير جدلا واسعا (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو يحتوي هجوما حادا على دول الخليج العربي بسبب تقليلها من شأن السودان، وفقا للمتحدث في الفيديو.

وتعاطف المئات من الرياضيين بالسودان مع معلق قناة الملاعب السودانية صدام محمد، الذي أوقف عن العمل بالقناة على خلفية هجومه على دول الخليج العربي بسبب تقليلها من شأن السودان، على حد تعبيره.

ونشر رياضيون سودانيون تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يعلنون فيها وقفتهم مع المعلق الذي تم إيقافه عن العمل، وطالب بعضهم إدارات القنوات الأخرى بالإسراع في التعاقد معه.

وبحسب مواقع إخبارية سودانية، فقد خرج صدام في حلقة تلفزيونية تحدث من خلالها عن الأحداث المصاحبة لمباراة الهلال السوداني والوصل الإماراتي في الدور التمهيدي للبطولة العربية التي ودع بعدها ممثل السودان البطولة رغم فوزه بهدفين مقابل هدف.

وقال المعلق الشاب: "ارجع لأي هداف يشارك في إحدى البطولات الخليجية وستجد أكثر من هداف في بطولاتهم". وتابع بلهجة غاضبة: "لماذا الاستخفاف بنا؟ أنتو قايلين نفسكم شنو؟ وماذا تملكون غير البترول الذي سينتهي بعد ثلاثة سنوات؟".

وواصل صدام حديثه الذي وجد ردود أفعال واسعة: "كل دول الخليج كانت لا تتعدى سبعة أو ثمانية إمارات قبل أن تتحد دول الخليج".

كما وجه معلق قناة الملاعب انتقادات حادة لمراسل قناة أبو ظبي الرياضية بالسودان، وحمله مسؤولية تضخيم الأمر بسبب وقوف في زاوية خاطئة أثناء نقله لأحداث الشغب التي حدثت عقب المباراة.