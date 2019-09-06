بدعم سعودي... وكالة "أونرا" تفتتح أكبر مستودع إمدادات لها في غزة

افتتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أكبر مستودع إمدادات جديد لها في رفح، جنوبي قطاع غزة، وجاء ذلك بدعم من المملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وكالة "أونرا" لدعم اللاجئين الفلسطينيين افتتحت أكبر مستودع إمدادات جديد لها في رفح جنوب قطاع غزة بدعم من المملكة العربية السعودية.

شكر نائب المفوض العام لوكالة "أونروا" في الشرق الأدنى كريستيان سوندرز، السعودية لما قدمته من دعم كبير من خلال الصندوق السعودي للتنمية للأونروا ولاجئي فلسطين".

وأشارت "أونروا" إلى أن بناء المستودع هو جزء من اتفاقية تم توقيعها بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في مايو/ أيار 2015 بقيمة 62 مليون دولار أمريكي.

وبينت الوكالة أن مستوع الإمدادات يشمل ساحة مفتوحة للحاويات (الكونتينرات) و26 مستودعًا ومنطقة لوقوف السيارات، ومحطة وقود، إضافة إلى مبنى إداري.

ولفتت "أونروا" إلى أن هذه الاتفاقية أسهمت أيضًا بتقديم التمويل لإصلاح وإعادة بناء الوحدات السكنية ودعم تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية لمنشآت الأونروا في غزة.

وأفادت أن المستودع يُعد مركزاً رئيسياً لعملياتها في محافظات جنوب غزة إضافةً لكونه المستودع الرئيس لتخزين المواد الغذائية الأساسية التي توزعها الوكالة، مبينةً أنه سيخدم نحو مليون لاجئ بشكل ربع سنوي بما في ذلك المواد العينية الطارئة والأدوية.