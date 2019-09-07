خلال افتتاح أكبر منتزه من نوعه في العالم… وزير عربي ينفذ أول رحلة غوص 

افتتح زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، أكبر منتزه للغوص في العالم رسميا، أمس الجمعة.

وأعلن الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إطلاق المنتزه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع المتمثلة بغمر طائرة بوينج 747 في قاع البحر بنجاح في محطتها الأخيرة.

وغمرت الطائرة بعمق يتراوح بين 20 إلى 22 مترًا، وتثبيتها في وسط المنتزه الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع في شمال مياه البحرين.

وبحسب بيان لسفارة البحرين بالقاهرة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، السبت، اختبرت مراكز الغوص المسجلة في مملكة البحرين تجربة رحلة الغوص إلى هيكل الطائرة وفحصه، للتأكد من مطابقته لمعايير الأمن والسلامة واستيفاء الاشتراطات بما يتيح تجربة مميزة وآمنة لمرتاديه.

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA رحلة غوص

وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني إلى أن "مشروع منتزه الغوص في البحرين يعُد أكبر منتزه للغوص في العالم، ويهدف إلى خلق المزيد من وسائل الجذب السياحي، ضمن استراتيجية هيئة البحرين للسياحة لتطوير المنتج السياحي، من خلال استغلال البحار والشواطئ والجزر المحيطة في مملكة البحرين".

وأضاف قائلا:

نأمل أن يكون لهذا المشروع مردود اقتصادي عال، ومن هنا أتت هذه الفكرة لخلق منتزه بحري متميز على مستوى عالمي، وتم اختيار الموقع بالتوافق مع أعلى معايير حماية البيئة البحرية، وباستشارة شركات الغوص في البحرين بحيث يكون الموقع آمنًا للغواصين ويحقق أعلى معايير السلامة والأمان.

شهد الافتتاح الرسمي رحلة غوص شارك فيها زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، رافقه الدكتور محمد مبارك بن دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ومجموعة من الغواصين المحترفين والهواة إلى موقع الطائرة تحت الماء.

من جانبه، ذكر الدكتور محمد مبارك بن دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن مشروع منتزه الغوص تمثل فيه الشعاب الصناعية بيئة آمنة، لعيش وتكاثر العديد من الكائنات البحرية الحية، باعتبارها من أنسب البيئات لتكاثر الأسماك.