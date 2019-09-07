تأسيس شركة لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى دول العالم

وجاء الإعلان على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ61.

وقالت وكالة "سانا" أن تسعة رجال أعمال سوريين ورجل أعمال لبناني أعلنوا عن تأسيس شركة لتصدير الخضار والفواكه إلى دول العالم.

ونقلت الوكالة عن رجل الأعمال اللبناني جوزيف مزرعاني، قوله إن الشركة ستتكفل بالإشراف على المنتج التصديري ابتداء من توفير البذور إلى الفرز والتوضيب".

من ناحيته بين رجل الأعمال السوري بشار الملك أن الشركة التي تم الاتفاق على تأسيسها مؤلفة من عشر شركات متخصصة بتصدير الخضار والفواكه إلى دول العالم وفق المواصفات والمقاييس العالمية، مشيرا إلى أن الشركة لن تكتفي بالتصدير إلى الأسواق الروسية بل ستفتح خطوطا تصديرية إلى أوروبا وباقي دول العالم.

يذكر أن سوريا تعاني من حصار اقتصادي وتحتاج إلى زيادة صادراتها من أجل دعم اقتصادها الذي تراجعت عملته خلال سنوات الأزمة بنسبة 10 أضعاف.