أمر ملكي بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا لخالد الفالح

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا لخالد الفالح.