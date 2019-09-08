لماذا حرصت السعودية والإمارات على إصدار بيان مشترك بشأن اليمن؟

عبر الدكتور، ثابت حسين، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، عن اعتقاده بأن الهدف الأول للبيان المشترك السعودي الإماراتي هو "إثبات تطابق موقف البلدين من الحرب في اليمن بصفة عامة والجنوب بصفة خاصة".

وأضاف الخبير العسكري في اتصال مع " سبوتنيك " اليوم الأحد، أنه "في ضوء العبارات الواردة في البيان وكما هو على الأرض فإن المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح في حكم سلطة الأمر الواقع في الجنوب، خاصة بعد الأحداث الأخيرة والتي وضعت الشرعية في موقف أضعف من أي وقت مضى بعد انفضاح أمر اختراق جماعات القاعدة وداعش للقوات الموالية لتلك الحكومة".

وتابع حسين، "كما أن المتتبع للتصريحات الأمريكية والروسية والمصرية، يخلص إلى أن المنطقة قادمة على إعادة ترتيب الأولويات للتسوية السياسية في اليمن التي سيكون فيها الانتقالي الممثل الأبرز وربما الوحيد في الجنوب".

وكانت السعودية والإمارات قد أكدتا في بيان مشترك "أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية في جنوب اليمن".

ورحب الطرفان باستجابة الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا مشتركة للبلدين، اليوم الأحد أعربتا فيه عن أنهما " ترحبان باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار وتشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام".

البيان المشترك للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يبعث رسالة واضحة مفادها؛ على من يحاول او يعتقد أنه بما يفعل سينهي هذا التحالف الأخوي الإستراتيجي فهو واهم وقد يضع نفسه في منزلة الخصم، إذ أن العلاقة مابين الرياض وأبوظبي تتجاوز ملف اليمن إلى ماهو أبعد من ذلك بكثير. — أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) September 8, 2019

وأضاف البيان المشترك "عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة."

وأكد البلدان "أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف (المملكة والإمارات) والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة".

وتابع البيان أن السعودية والإمارات "تؤكدان استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن".