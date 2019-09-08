الجزائر... حركة تغيير واسعة بالقيادات الأمنية شملت 40 مدير أمن

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، حركة تغيير واسعة بالقيادات الأمنية بالولايات شملت 40 مدير أمن.

الجزائر - سبوتنيك. وبحسب التلفزيون الجزائري، فإن بن صالح "أجري حركة في صفوف رؤساء أمن الولايات، شملت 40 منصب رئيس أمن ولاية من أصل 48 ولاية عبر التراب الوطني".

ولم يوضح التقرير أسباب التغييرات.

يتبع...