بعد محادثات التهدئة... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة

صد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، فجر اليوم الاثنين، هجوما لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد ساعات من استئناف لجنة تنسيق إعادة الانتشار أعمالها على متن سفينة للأمم المتحدة قبالة الحديدة.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" شنت هجوما واسعا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة من محاور عدة على مواقع لقوات الجيش في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وأضاف أن هجوم "أنصار الله" سبقه قصف بصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون نفذته الجماعة على مواقع الجيش.

وأكد المصدر، تمكن قوات الجيش من كسر هجوم "أنصار الله" وإلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بالمهاجمين من عناصرها.

من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أن الجيش اليمني نفذ قصفا بالمدفعية باتجاه مطار الحديدة ودوار الجمل في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، وأنحاء في منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الخمسين شمال شرقي وشرق المدينة.

وأشار إلى أن الجيش استهدف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة.

#المسيرة_عاجل | #الحديدة: قصف مكثف للغزاة والمرتزقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مناطق متفرقة من منطقة 7يوليو السكنية وشارع الـ50 — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 8, 2019

وكانت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، استأنفت الأحد، أعمالها بجلسات الاجتماع السادس المشترك برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة العميد هاني نخلة، وحضور فريقي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، على متن السفينة الأممية "انتركنيك دريم"، لتفعيل آليات التهدئة بين الطرفين وتعزيز وقف إطلاق النار.